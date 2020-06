Catania: pregiudicato arrestato per estorsione Associazione per delinquere finalizzata alle estorsioni. È questa l’accusa di cui dovrà rispondere il pluripregiudicato catanese Salvatore Fiore, 53anni, alias Turi Ciuri, in ottemperanza all’ordine di esecuzione emesso il 28 maggio scorso. L’uomo dovrà scontare la pena di 5 anni, 9 mesi e 18 giorni di reclusione. Fiore, detenuto nel carcere di massima sicurezza di Lanciano, era stato scarcerato il 21 aprile con provvedimento del magistrato di sorveglianza di Pescara che aveva concesso la detenzione domiciliare, in considerazione delle pregresse patologie non compatibili dallo stesso con il regime carcerario. Il boss catanese sta scontando un residuo di pena per estorsione e per una rapina risalente alla fine degli anni Novanta. Dalle ultime indagini in cui è rimasto coinvolto, Salvatore Fiore è stato indicato come un esponente di rilievo del gruppo di Cosa Nostra di San Giovanni Galermo. Per un periodo, sarebbe stato il capo degli affari illeciti della roccaforte criminale all’interno della famiglia Santapaola-Ercolano ed è rimasto uno dei punti di riferimento per il clan mafioso. L’excursus criminale di Fiore comprende diverse sentenze di condanne per reati ostativi commessi fino al 2014, tra cui rapina, rapina aggravata in concorso, armi, associazione di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione in concorso aggravata. Sono in corso nei confronti dell’uomo ancora due procedimenti per associazione mafiosa ed estorsione, entrambi definiti con sentenza di condanna in primo grado a 20 anni di reclusione per uno e a 5 anni per l’altro. Fiore, appartenente all’associazione mafiosa santapaoliana radicata nella zona di San Giovanni Galermo è stato rintracciato in mattinata nella propria abitazione da personale della sezione criminalità organizzata-squadra Catturandi. Per l’uomo si sono aperti i cancelli del carcere Bicocca di Catania.