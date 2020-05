Ramacca (Ct): coltivava la droga in casa, arrestato

In contrada Castellitto a Ramacca, nel catanese, coltivava la droga in casa. Lo hanno scoperto i carabinieri della locale stazione coadiuvati da personale dipendete NOR aliquota operativa e dello squadrone eliportato cacciatori Sicilia. Le manette sono scattate ai polsi di Salvatore Angelo Giunta, 31 anni di Ramacca, residente nella borgata Castellitto, nullafacente, pregiudicato.

Nella sua casa è stata trovata una coltivazione indoor completa di lampada ad alta frequenza, fertilizzanti, bilancino di precisione, umidificatori e dispositivi di controllo temperatura, ventilatore.

Sono state trovate a dimora tre piante di cannabis indica alte un 1,50 metri nonché svariati semi in fase di preparazione per la successiva semina oltre ad una quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana di 11,5 grammi rinvenuta in un altro ambiente.

La piantagione illecita era alimentata tramite allaccio abusivo alla rete Enel con un danno, quantificato da tecnici verificatori intervenuti sul posto, superiori ai 10 mila euro. Quanto indicato è stato sottoposto a sequestro.

L’Autorità giudiziaria informata dalla dipendente stazione dei carabinieri ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari.