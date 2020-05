Catania: uomo salvato da un incendio

Un uomo è stato salvato dagli agenti della polizia di Stato di Catania da un incendio. Gli agenti sono intervenuti questa mattina in via Cristoforo Colombo dopo aver notato la presenza di un’intensa coltre di fumo provenire dal tetto di un casolare abbandonato.

Dopo aver richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, gli agenti hanno deciso di scavalcare il muro di cinta per scongiurare il pericolo che qualcuno fosse rimasto intrappolato all’interno. Sebbene le fiamme in un primo tempo sembravano aver attinto unicamente dei rifiuti, ad uno sguardo più attento gli agenti hanno notato la sagoma dell’uomo, già privo di sensi, sdraiato proprio in prossimità delle fiamme.

Immediatamente gli agenti sono intervenuti per salvare l’uomo che riprendeva coscienza e veniva accompagnato velocemente all’uscita dal casolare. Dopo aver fornito le proprie generalità e aver chiarito che era stato lui stesso a provocare le fiamme, nel tentativo di ripulire la zona dei rifiuti per renderla un giaciglio dignitoso in cui trascorrere la notte. L’uomo, un senza tetto di circa 60 anni, è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso per le cure del caso.

Successivamente si è appreso che i sanitari avevano reputato necessario effettuare una perizia psichiatrica per via dell’instabilità psicofisica riscontrata nel soggetto, assuntore abituale di sostanze stupefacenti.

Sottoposte a cure sanitarie, con prognosi di 5 giorni ciascuno, anche i due operatori di polizia intervenuti, per via di anomalie respiratorie dovute ad un inizio di intossicazione da fumo.