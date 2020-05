Adrano (Ct): sequestrata droga, denunciata una donna e suo figlio

Una donna di 41 anni D.M: e suo figlio S.D.G., 23 anni, sono stati denunciati ad Adrano, nel catanese, dagli agenti del locale commissariato per detenzione sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Avuta notizia che all’interno dell’abitazione dove risiedono gli odierni indagati potesse essere nascosta della droga, gli agenti si sono recati immediatamente presso l’indirizzo di madre e figlio per effettuare un’accurata perquisizione.

Alla vista degli operatori di polizia, la donna nascondeva due involucri nel proprio reggiseno. Avvedutisi di ciò gli agenti hanno invitato la donna a consegnare spontaneamente quanto nascosto. La donna ha consegnato due contenitori al cui interno veniva trovata dell’eroina.

La successiva perquisizione dell’abitazione ha permesso di trovare 850 euro in contanti in banconote di diverso taglio. Nel corso della perquisizione, gli operatori di polizia hanno riscontrato che l’impianto dell’energia elettrica dell’abitazione era scollegato dal relativo contatore e allacciato alla rete generale. Per questo motivo la donna è stata denunciata all’Autorità giudiziaria per il furto di energia elettrica.

Nel corso degli stessi controlli gli agenti hanno anche denunciato il marocchino E.S.R., 40 anni, per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. L’uomo è stato notato dalla volante chinato sul sedile della propria auto, rimasta accesa, privo di sensi. Un accurato controllo degli operatori ha permesso di appurare che nell’auto c’erano diverse bottiglie di birra vuote. Dopo aver prestato le prime cure alla persona, che nel frattempo era rinvenuta, con l’ausilio di un’ambulanza è stato accompagnato in ospedale, dove è stato accertato che il suo tasso alcolemico aveva superato i valori indicati dall’articolo 186 del codice della strada.