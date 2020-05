Catania: pluripregiudicato in manette per droga

Dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini dello spaccio di marijuana Alfio Agatino Sicali, 26 anni, arrestato dagli agenti della polizia di Stato a Catania nel pomeriggio di ieri, 22 maggio.

Il giovane, nonostante fosse stato da poco tempo scarcerato e posto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, aveva ripreso a smerciare stupefacenti, i “Falchi” della squadra mobile hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare nel quartiere di Librino.

Tramite uno stratagemma gli operatori di polizia sono riusciti a non destare sospetto nell’indagato che non è riuscito a disfarsi di quanto illecitamente detenuto e lo hanno sorpreso in possesso di circa 1 kg di marijuana, in parte confezionato sottovuoto e in parte già suddiviso in dosi pronte alla vendita, svariato materiale per la pesatura e il confezionamento della stessa e centinaia di euro in contanti.

L’uomo è stato associato in carcere in attesa dell’udienza di convalida di fronte al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania.