Catania: due spacciatori arrestati per droga

Erano in piazza Europa a Catania con la droga nello zaino. Due spacciatori, di cui uno minorenne, sono stati arrestati dagli agenti della polizia di Stato nel capoluogo etneo. Si tratta del 25enne Danilo Granata e di un 17enne, entrambi catanesi, che dovranno rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

L’attività info investigativa che i militari hanno attivato in seguito alla ripresa della movida catanese e del purtroppo deprecabile uso di droga da parte dei giovani, ha portato i militari a tendere loro la trappola nella zona di piazza Europa e, in particolare, in quella stradina secondaria che da essa si dipana conducendo alla località Caito, proprio in prossimità del porticciolo turistico “Porto Rossi”.

I militari si erano posizionati per osservare con attenzione la zona, ma la loro attesa è stata breve perché ben presto due giovani, a bordo di uno scooter e con evidente fare guardingo ha cercato di scorgere eventuali presenze per loro sgradite, si stavano avvicinando all’unica auto parcheggiata proprio in prossimità dell’ingresso del porticciolo. Senza indugiare oltre, i militari sono sbucati fuori bloccando i due portando così in caserma lo zainetto in cui erano custodite 24 dosi di marijuana già confezionata per la vendita al minuto, mentre nella tasca dei pantaloni del minorenne è stato trovato un bilancino di precisione.

Il minorenne, su disposizione del giudice, è stato affidato ai genitori con l’adozione di specifiche, mentre per Granata sono stati disposti gli arresti domiciliari.