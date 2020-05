Catania: a Librino ritorna “Capaci di crescere”

Anche quest’anno, per il sesto consecutivo, la fondazione Ebbene ritorna a Librino a Catania con “Capaci di crescere, appuntamento con i giovani e la legalità in programma per sabato 23 nel giorno del 28esimo anniversario della strage di Capaci e sostenendo tutte le azioni di contrasto alle mafie.

Un programma che è cambiato in parte, ma che porta con sé sempre lo stesso messaggio.

“Proprio adesso che il Paese sta vivendo una nuova crisi – dichiara Edoardo Barbarossa, Presidente di Fondazione Ebbene – serve continuare a diffondere legalità perché è nella povertà e nella crisi che le Mafie costruiscono il proprio impero, nutrendosi della paura e del bisogno dei più fragili”.

L’appuntamento, organizzato nel rispetto di tutte le misure emanate dall’Ordinanza regionale, si aprirà alle 10.30 con un momento commemorativo attorno all’albero Falcone, posizionato all’ingresso del Polo Educativo Villa Fazio, bene sottratto alla mafia e diventato simbolo di legalità e riscatto sociale.

A seguire le Istituzioni presenti leggeranno alcuni messaggi raccolti in questi giorni con la campagna “CAPACI DI CRESCERE VENTI20”, con la quale i promotori hanno chiesto ai cittadini e istituzioni di descrivere attraverso un video messaggio come si combattono le mafie.

Una scelta precisa, quella di affidare la lettura di questi pensieri alle Istituzioni, un invito a continuare ad essere portatori e promotori di azioni che contrastano illegalità e ingiustizia sociale.

Tutto l’appuntamento sarà trasmesso in diretta sui canali di Fondazione Ebbene per raggiungere anche sul web i tanti giovani che in questi anni sono stati coinvolti in percorsi di legalità; un modo per continuare a riempiere i loro cuori e le loro menti degli insegnamenti trasmessi da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e da tutte le vittime di mafia.

Ѐ ancora possibile partecipare alla lunga maratona video che ci accompagna verso il 23 maggio. Per aderire alla campagna basta scrivere su un foglio A4 #CapaciDiCrescere, registrare un video messaggio max di 1 minuto rispondendo alla domanda: Come si sconfiggono le Mafie? Chiudere il video con la frase: “Insieme Siamo Capaci di Crescere” e inviarlo a info@ebbene.it.

La campagna è inoltre attiva su Vidoser, con una challenge dedicata, per partecipare occorre scaricare l’app.

“CAPACI DI CRESCERE” è organizzato in collaborazione con il Consorzio Sol.Co., il Centro di Prossimità Mosaico, le associazioni C’era Domani Librino e Spazio 47, la cooperativa sociale TEAM, l’Istituto Regionale di Istruzione Secondaria Superiore “Francesca Morvillo”e Vidoser.