Nicosia (En): l’assessore Falcone domani in sopralluogo sulla SS 117

Domani l’assessore regionale alle infrastrutture, Marco Falcone, sarà nell’ennese, precisamente sulla statale 117 Nord-Sud, nel tratto tra Nicosia e Misteta, per un sopralluogo ai cantieri Anas che si stanno occupando dell’ammodernamento dell’arteria.

Nella sua visita Falcone sarà accompagnato dai sindaci del territorio e dai rappresentanti di imprese, sindacati e associazionismo. L’arrivo dell’esponente del governo Musumeci sul posto è previsto per le 11.30

“Il Governo Musumeci e i siciliani – dichiara Falcone – dicono basta alle giustificazioni dell’ingiustificabile, cioè i ritardi e le inefficienze di Anas. Domani saremo in provincia di Enna, sulla Statale Nord-Sud, per rivendicare l’apertura del lotto Bb4 della strada, fra Nicosia e Mistretta. Questo tratto ammodernato di Statale 117 risulta completato da ben cinque mesi, eppure ancora chiuso per le solite lungaggini. Adesso è davvero giunta l’ora di consegnarlo a un territorio che non può più aspettare i tempi infiniti della burocrazia. Un’azione chiara, fortemente voluta dai cittadini, dalle amministrazioni, da imprese e associazioni, per dire basta all’Italia dei cantieri a due velocità e reclamare, nei confronti di Anas, l’attenzione e il rispetto che la Sicilia merita”.