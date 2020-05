Gravina (Ct): completati i lavori agli infissi comunali

Sono stati ultimati a Gravina di Catania i lavori di ripristino, riparazione di tutti gli infissi del palazzo comunale. “Con un impegno di circa 38 mila euro – dichiara il vice sindaco Cassibba – abbiamo provveduto allo smontaggio, alla riparazione e alla sostituzione parziale di tutti gli infissi del municipio.

Un’operazione – prosegue Cassibba – della quale si discuteva da circa 25 anni, ma che mai era stata posta in essere. Si è reso necessario, in molti casi, sostituire del tutto parti ormai ammalo rate come cardini, parti metalliche, sezioni in legno, oltre ad avere effettuato la completa verniciatura interna ed esterna. Ancora più importante – continua il vice sindaco – è stata la sostituzione dei vetri”. Quelli vecchi sono stati sostituiti da vetri spessi 7 millimetri.

L’idea è stata quella di mettere in sicurezza sia i dipendenti, sia i cittadini che necessitano dei molteplici servizi erogati e che frequentano il palazzo. “Al di là di questo – conclude Cassibba – sebbene tra molte difficoltà a causa delle restrizioni causate dall’emergenza e notevoli limitazioni abbiamo avuto una visione prospettica della piazza e del decoro della stessa poiché, con il progressivo riavvio delle attività, il palazzo municipale non poteva presentarsi agli occhi di tutti coloro che torneranno a godersi il centro storico, in uno stato indecoroso”.