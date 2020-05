Comunicazioni: offerte di telefonia per i cittadini in casa

Si susseguono le varie proposte degli operatori di telefonia fissa e mobile per andare incontro ai disagi che stanno affliggendo milioni di persone solo nel territorio nazionale, le quali, a causa delle restrizioni dovute alla quarantena, si trovano a dover trascorrere gran parte della giornata in casa.

La situazione non è facile per nessuno e molte società di telefonia stanno offrendo piani e tariffe agevolate che prevedono internet illimitato per casa, tanti giga per le schede SIM e minuti illimitati. Oggi vediamo una delle migliori offerte fibra internet unlimited di Vodafone.

Fibra ottica: oltre una connessione su due è a banda larga

Il numero delle connessioni in fibra ottica è in continua crescita, oggi oltre una connessione su due si basa sulla tecnologia che consente di viaggiare alla velocità della luce. La conferma arriva dai dati raccolti dall’AGCOM durante gli ultimi 3 mesi del 2019.

Dal 2015 al 2019 la crescita e la diffusione delle connessioni in fibra ottica è cresciuta in maniera esponenziale: si è passati dall’8 al 55% in soli 4 anni.

Le connessioni a banda ultra larga che soddisfano il requisito minimo di 30 Mbps hanno rapidamente superato le vecchie connessioni in rame, specialmente negli ultimi due anni. Solo nel 2018 infatti, le connessioni in rame rappresentavano ancora il 58% delle tecnologie presenti per servizi internet a banda larga.

Inversamente proporzionale è stata invece la crescita delle linee a banda ultra larga, raggiungendo il 39% già nel dicembre del 2019. Questo dato è relativo alla tecnologia FTTC, ossia quel tipo di connessione ibrida fibra misto rame che prevede la connessione dalla centrale fino all’armadio in strada in fibra ottica e da quest’ultimo fino a casa, in rame, senza che però questo tratto superi i 200 metri.

Le connessioni in fibra pura (FTTH), ossia laddove la fibra ottica collega la centrale direttamente con la presa di casa, nello stesso periodo rappresentava già il 6% circa.

Questo tipo di tecnologia è quello che ha fatto registrare l’avanzamento più significativo nel settore delle connessioni internet e rispetto all’ultimo anno, la crescita della fibra pura è stata del 43%. Questo balzo in avanti ha comportato un aumento della velocità media delle connessioni.

Oggi, il 55% delle connessioni domestiche superano i 30 Mbps, una crescita del 12% rispetto a un anno fa e anche le connessioni oltre i 100 Mbps rappresentano una grande fetta delle linee internet di casa: ben 4 linee su 10 sono in FTTC a oltre 100 Mbps.

Negli ultimi anni c’è stato un sensibile miglioramento della qualità delle linee e dei servizi internet su rete fissa e questo fenomeno è ancora più evidente se si estende il periodo di analisi. Solo negli ultimi 4 anni, la percentuale delle connessioni in fibra ottica è passata dal 10 al 55%.

Grazie alla sua offerta Fibra Internet Unlimited, Vodafone conquista la vetta tra i migliori operatori del settore delle comunicazioni. In particolare, spicca il dato relativo all’attivazione delle linee fisse in FTTC a oltre 100 Mbps.