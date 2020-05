Santo Stefano di Camastra (Me): minaccia di morte il compagno dell’ex moglie, arrestato

I carabinieri di Santo Stefano di Catania, nel messinese, hanno arrestato un uomo che ha minacciato di morte il compagno dell’ex moglie. L’uomo, 41 anni, G.G., è ritenuto responsabile di atti persecutori e minaccia aggravata nonché di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nella serata di lunedì, a seguito di una richiesta pervenuta al numero di emergenza 112 che segnalava una lite in corso tra due uomini, i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti nel centro abitato di Santo Stefano di Camastra e hanno accertato che l’uomo, in forte stato di agitazione, aveva appena minacciato di morte un uomo, attuale compagno della sua ex moglie.

Nel corso dell’intervento, inoltre, i militari hanno rinvenuto all’interno dell’auto del 41enne un’ascia lunga 67 centimetri. Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno permesso di ricostruire come l’episodio appena accaduto fosse l’apice di reiterate vessazioni e minacce in cui la vittima era sottoposta da tempo per motivi sentimentali.

L’arrestato, su disposizione della procura della repubblica di Patti, è stato sottoposto agli arresti della giornata. Il suo arresto è stato convalidato e i carabinieri hanno applicato all’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima.