Catania: un arresto per reati contro il patrimonio

Dovrà rispondere di reati contro il patrimonio Angelo Gagliano, 48 anni, arrestato ieri dagli agenti dell’Upgsp di Catania. L’uomo aveva messo a segno un furto in un condominio in via S. Catania e dopo essere stato bloccato da uno degli abitanti del palazzo era riuscito a liberarsi e a fuggire a bordo di uno scooter in direzione di via Galermo.

Gli equipaggi hanno intercettato nelle immediate vicinanze il soggetto descritto che, una volta sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di vari arnesi atti allo scasso e di tre valigette porta utensili. L’uomo è stato riconosciuto dai condomini.

Il testimone ha riferito di essere stato avvisato dal dirimpettaio di casa che un uomo sospetto aveva scavalcato all’interno del suo complesso abitativo, di aver quindi effettuato un controllo nel cortile comune e di aver fermato proprio tale individuo, che improvvisamente lo strattonava per liberarsi dalla presa e fuggire via.

Quanto dichiarato dall’uomo è stato confermato da un’altra residente dello stabile che notava la scena dal balcone di casa allertava immediatamente la polizia fornendo le descrizioni del malfattore. Inoltre, si appurava che uno dei box del condominio era stato forzato e dal suo interno erano state rubate tre valigette porta utensili restituite al proprietario in sede di denuncia.

Gagliano è stato arrestato per rapina impropria e denunciato per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e su disposizione del pm di turno collocato agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.