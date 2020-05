Catania: due furti in poche ore, un arresto

Agenti della polizia di Stato hanno arrestato Claudio Leotta, 41 anni, per due furti messi a segno nel giro di poche ore. In particolare Leotta, alle 7 del mattino del primo maggio, rubava una Opel Agila parcheggiata in un garage di pertinenze di un B&B di via Platania.

Successivamente, alle 12.00, l’uomo si introduceva in un’abitazione in via Rabbordone, accedendovi dalla finestra posta al primo piano, da dove rubava una borsa contenente 100 euro in contanti e le chiavi di un’auto Honda Civic parcheggiata in strada, con la quale si allontanava dal posto.

Leotta poco dopo è stato rintracciato e bloccato dagli agenti di una volante in piazza Giovanni XXIII e veniva trovato in possesso delle chiavi delle auto rubate, che venivano in seguito rinvenute in via San Gaetano e in via Zolfatai e restituite ai legittimi proprietari. Leotta è stato arrestato e associato al carcere di Messina.