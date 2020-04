Giarre (Ct): nascondeva la droga in una casa abbandonata, arrestato

Il 30enne di Giarre, centro del catanese, Andrea Nolfo, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Mascali con il supporto dei loro colleghi della locale stazione di Giarre.

Nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio, una pattuglia dei militari ha notato Nolfo in via Consoli che, dopo essersi velocemente guardato in torno, era entrato repentinamente in un’abitazione in stato di abbandono. I militari, insospettitisi per l’atteggiamento quantomeno strano dell’uomo, hanno chiesto aiuto ai colleghi di Giarre e hanno circondato l’abitazione trovandovi all’interno Nolfo che, preso letteralmente di sorpresa, stava armeggiando in un frigorifero in disuso.

Nel frigorifero in una busta di plastica sono stati trovati 1.100 kg di marijuana suddivisa in 64 involucri, ulteriori 23 dosi di cocaina già confezionata per la vendita al minuto e una dose di hashish. Nel corso della perquisizione i militari hanno trovato un bilancino di precisione e 25 euro, risultati provento dello spaccio.

L’arrestato è stato tradotto nel carcere di Catania piazza Lanza in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.