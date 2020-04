Catania: tenta di sfuggire al controllo investendo un carabiniere, arrestato

Il 34enne Giuseppe Barbagallo, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Il giovane, in piazza Palestrao, in un posto di controllo per la prevenzione dei reati in genere, è stato fermato dai carabinieri. Barbagallo, a bordo di uno scooter Piaggio Skipper si trovava in compagnia della sua convivente. Per evitare il controllo ha però investito uno dei militari provocandogli lievi ferite, rovinando poi a terra.

È risultato affetto da contusioni ed escoriazioni, come poi diagnosticate dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro. Barbagallo, dai controlli, era alla guida nonostante la patente gli fosse stata ritirata e con il mezzo senza copertura assicurativa.

Paternò (CT). Pusher tenta la fuga per evitare il controllo: arrestato