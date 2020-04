Palermo: salta la tappa di Unlocked music festival, al lavoro per Selinunte

Salta la tappa palermitana di Unlocked musica festival tra musica e legalità. La kermesse creata dalla testimone di giustizia Valeria Grasso probabilmente si terrà a Selinunte ad agosto, come da programma, al parco archeologico.

Dopo l’appuntamento che nello scorso anno a giugno ha portato alla riapertura del velodromo Paolo Borsellino di Palermo, chiuso da 6 anni, ospitando sul palcoscenico artisti del calibro di Gigi D’Agostino, Eiffel 65, Capoplaza e tanti altri, il festival che attraverso il linguaggio della musica porta messaggi di legalità ai giovani.

Da otto anni è la prima volta che il festival organizzato dalla testimone di giustizia Valeria Grasso in collaborazione con Unlocked, si ferma a causa del blocco dell’Italia. Ma ad agosto il festival dovrebbe volare al parco archeologico di Selinunte dove lo scorso anno più di 15 mila persone hanno ballato sulle note mixate da Carl Cox, considerato uno dei re del clubbing mondiale.

Lo stop non fa perdere l’entusiasmo e la squadra di Unlocked è già al lavoro per il festival del prossimo anno e per le tappe che saranno organizzate in giro per l’Italia. “Noi non ci perdiamo d’animo, non lo faremo certamente oggi che abbiamo registrato successi per otto edizioni – afferma Fabrizio Lo Cascio, direttore artistico di Musica e legalità – Ogni anno per noi è una nuova sfida, un modo per salire quel gradino in più nella scala della musica internazionale. Lo facciamo e lo abbiamo sempre fatto perché crediamo fermamente che Palermo possa diventare la capitale del clubbing siciliano. Quest’anno avremmo portato in città un artista planetario. E la prossima edizione non sarà da meno”.

A fargli eco è Vincenzo Grasso, condirettore artistico di Musica e legalità. “Il nostro settore è stato uno di quelli principalmente colpiti in questo momento dall’emergenza. Siamo stati i primi a chiudere e saremo gli ultimi a riaprire. All’interno del nostro mondo si raggruppano migliaia di persone che lavorano per un fatturato stimato di circa 10 miliardi di euro. Questo fa parte della spina dorsale del paese, insieme anche al turismo a cui il settore dei grandi eventi è connesso. L’ultimo intervento del governo – prosegue Grasso – pone poche soluzioni per noi sebbene il disastro economico sia già tremendamente pesante e tangibile.

Nonostante questo – continua Grasso – non ci stiamo abbattendo e stiamo lavorando per trovare una quadra con le più importanti realtà d’Italia. Stiamo pensando di fare squadra per ripartire forti e uniti più di prima. Rimane ancora in piedi il concerto a Selinunte. Per questo siamo in contatto con il direttore Bernardo Agrò. Noi, dalla nostra, abbiamo la volontà se le condizioni lo permetteranno, di riempire come lo scorso anno il parco archeologico”.

Valeria Grasso, l’imprenditrice che oggi vive sotto scorta per aver mandato in carcere i boss della famiglia Madonia, considerati i mandanti della strage di via D’Amelio, spiega: “stiamo affrontando un momento storico senza precedenti. I giovani però sono il motore del mondo e solo il settore dei grandi eventi porta lavoro a migliaia di loro. E alla mafia queste situazioni fanno gola e i non permetterò che in Sicilia possa mettere le mani lì dove non deve. L’ho combattuta per anni, non mi fermerò di certo adesso. E proteggerò quello che abbiamo costruito con tutte le mie forze”.

Incisivo anche l’intervento di Vincenzo Montanelli, amministratore delegato di Unlocked. “Per adesso vige l’incertezza, ma ci auguriamo che si possa arrivare il prima possibile alla riapertura di attività dove dietro girano non solo persone ma famiglie. Se l’andamento continua ad essere questo, la Regione può fare molto di più. Dunque vogliamo essere fiduciosi, noi ce la stiamo mettendo tutta. Lavoriamo alla tappa di Selinunte, pensiamo al rilancio del territorio non solo attraverso un’iniziativa che esiste da quasi un decennio, ma vogliamo farci pionieri della riapertura dei grandi eventi perché, anche se saremo gli ultimi a ripartire, dobbiamo farlo in grande”.