Catania: Humanitas, si trasferisce la radiologia

Dopo il trasferimento del reparto di radioterapia al nuovo ospedale di Misterbianco, nel catanese, Humanitas istituto clinico catanese trasferisce altri reparti fondamentali per la cura dei malati oncologici. Si tratta del Day hospital, il laboratorio analisi, gli ambulatori, l’endoscopia e la radiologia.

Tutti i reparti del nuovo polo sanitario sono stati potenziati dal punto d vista della tecnologia biomedica con implementazioni e nuove dotazioni. In particolare, le innovazioni riguardanti la diagnostica per immagini fanno del nuovo ospedale un centro all’avanguardia, con strumentazioni che innalzano ulteriormente gli standard qualitativi e di sicurezza del paziente.

Tra le altre cose, la nuova tecnologia a disposizione di medici e tecnici Humanitas prevede una nuova risonanza magnetica dedicata alla radioterapia: due Tac di ultima generazione in grado di fornire indagini particolareggiate delle patologie oncologiche, con riduzione del numero delle radiazioni a cui il paziente è esposto; una nuova Pet/Ct per diagnosi e stadi azione di tumori e un mammografo 3D per l’esecuzione di biopsie e di tomosintesi 3D per una rilevazione del cancro al seno anche in fase precocissima.

Un investimento, quello tecnologico, pensato per garantire ai pazienti oncologici risposte sempre più precise in ogni fase della malattia.

Il nuovo ospedale si potrà raggiungere al n.11 di contrada Cubba a Misterbianco attraverso la tangenziale di Catania, uscita San Giorgio.