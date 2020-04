Palagonia (Ct): aveva droga ed un coltello, inseguito e arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia, nel catanese, hanno arrestato il 45enne Salvatore Marino di San Cono per detenzione di droga ai fini dello spaccio e porto di oggetti atti ad offendere.

Nel corso di un servizio perlustrativo i militari si sono imbattuti in un’Alfa 147 guidata da Marino che, a grande velocità, sfrecciava lungo la strada statale 385 mettendo a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada.

Dopo un inseguimento i militari hanno fermato l’auto e controllato il guidatore. Ad una perquisizione veicolare e personale i carabinieri hanno trovato, nascosti in un portachiavi, circa 2 grammi di cocaina già suddivisa per la vendita al minuto, nonché altre 12 dosi di marijuana all’interno degli slip indossati ed un coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri. Per l’uomo sono stati disposti i domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.