Catania: denuncia il figlio tossicodipendente e violento

È stata la madre a denunciare il figlio 39enne perché violento e tossicodipendente. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato l’uomo con l’accusa di tentata estorsione e minaccia.

Nel pomeriggio di ieri una pattuglia dei carabinieri è intervenuta per una lite familiare nel popoloso quartiere della Civita. Sul posto i carabinieri hanno trovato una casalinga di 54 anni seduta sul ciglio della strada, dolorante e visibilmente scossa emotivamente.

I militari hanno così allertato il personale del 118 per assistere la donna nell’immediato perché la vittima non voleva andare in ospedale per timore di una eventuale ritorsione del figlio.

La povera donna aveva proprio paura del figlio, per la violenza da lui usatale e per la spasmodica richiesta di denaro che l’uomo le rivolgeva ogni giorno, sin dal mattino, per procurarsi la droga. il figlio ha coabitato con la madre dal 31 gennaio scorso da quando è stato costretto ad abbandonare la casa familiare che condivideva con la moglie e il figlio a cui aveva riservato lo stesso trattamento tutt’altro che affettuoso.

La donna, per amore di mamma, aveva accettato il figlio nella propria casa per potergli offrire una dimora, pur consapevole del suo grave stato di tossicodipendenza per il quale è stata più volte pesantemente percossa nonché minacciata della distruzione della casa se non gli avesse dato i soldi per comprare la droga.

La donna aveva già avvisato un’altra volta le forze dell’ordine, senza però poi denunciare il figlio diventato impossibile da gestire. Questa volta, resasi conto della drammatica piega che stavano prendendo gli eventi, ha realizzato che la decisione più giusta fosse quella di formalizzare la denuncia che aveva più volte pensato di fare, convinta che potesse essere l’unico modo per aiutare il figlio. Per l’uomo si sono aperti i cancelli del carcere di Catania piazza Lanza.