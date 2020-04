San Giovanni La Punta (Ct): fa resistenza alle forze dell’ordine, arrestato

Salvatore Platania, catanese, 51 anni, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato a Catania per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Ieri pomeriggio, intorno alle 19.15, un poliziotto libero dal servizio, in forza all’Upgsp, all’Eurospin di San Giovanni La Punta ha notato una guardia particolare giurata litigare animatamente con un cliente. Per evitare che la situazione degenerasse, il poliziotto, dopo essersi qualificato, si avvicinava all’avventore per ricondurlo alla calma ma questi, per tutta risposta, prima iniziava ad ingiuriarlo e successivamente lo ha colpito allo stinco con un carrello della spesa.

L’uomo si è diretto poi verso la sua automobile, dove prelevava un blocca pedali Bullock con cui cercava di colpire l’operatore di polizia. Quest’ultimo, a seguito di una breve colluttazione, riusciva ad immobilizzarlo e ad arrestarlo. L’uomo è stato condotto in questura ed è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.