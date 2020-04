Mandanici (Me): spara al fratello, arrestato per tentato omicidio

Avrebbe sparato al fratello. Per questo il pregiudicato R.D., 29 anni, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia Messina Sud per tentato omicidio.

Era la tarda serata di ieri, 17 aprile quando i militari sono intervenuti in un’azienda zootecnica del comune di Pagliara dove era stata segnalata l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco con il ferimento di una persona.

Le indagini avviate dagli uomini dell’Arma, coordinati dall’ufficio di procura, hanno permesso di ricostruire in tempi rapidi come l’uomo, a seguito di un diverbio scaturito per futili motivi, abbia esploso un colpo di arma da fuoco ai danni del fratello raggiunto al braccio sinistro e che ha riportato una seria ferita, per poi darsi alla fuga.

Nell’immediatezza dei fatti le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di rintracciare l’autore dell’azione delittuosa in una zona boschiva non lontana dall’abitazione di residenza nel comune di Mandanici ed arrestarlo. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Messina Gazzi in attesa dell’udienza di convalida, mentre la vittima è attualmente ricoverata al policlinico universitario.