Vittoria (Rg): spacciava droga a Pasquetta, arrestato

Un 40enne di Vittoria, centro in provincia di Ragusa, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato per spaccio di droga. L’uomo, il giorno di Pasquetta, è stato sorpreso in una via del centro mentre cedeva della droga a 4 giovani.

Gli agenti hanno controllato tutti e nel corso dei controlli l’atteggiamento di uno dei quattro appariva particolarmente nervoso e sospetto così gli agenti hanno proceduto ad un più accurato controllo esteso anche in una bottega nella disponibilità dello stesso. Nell’immobile perquisito successivamente sono state trovate e sequestrate due bocce di vetro contenenti 160 grammi di marijuana, numerose bustine confezionate contenenti la stessa sostanza, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e banconote di diverso taglio. Tutto è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.