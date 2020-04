Bronte (Ct): era ai domiciliari ma è evaso per un pasto caldo

I carabinieri della stazione catanese di Bronte hanno denunciato un 64enne del posto per evasione. L’uomo si trovava ai domiciliari in una casa di cura perché indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e della figlia.

I reati sarebbero stati commessi lo scorso dicembre. Ma l’uomo era evaso per incontrarsi proprio con la moglie e la figlia che gli avevano preparato un pasto caldo. Per sua sfortuna, l’uomo è stato riconosciuto dai militari di pattuglia che lo hanno fermato e ricollocato agli arresti domiciliari.