Polizia: Youpol si aggiorna e si potranno segnalare anche reati di violenza domestica

Ci sarà la possibilità anche di segnalare i reati di violenza domestica con l’applicazione della polizia di Stato Youpol.

L’app era stata ideata per contrastare bullismo e spaccio di droga. l’app è caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della polizia di Stato. Le segnalazioni sono automaticamente geo-referenziate, ma è possibile per l’utente modificare il luogo dove sono avvenuti i fatti.

È possibile chiamare dall’app direttamente il NUE. Dove non è ancora attivo risponderà la sala operativa 113 della questura. Tutte e segnalazioni vengono ricevute dalla sala operativa della questura competente per territorio. E’ anche prevista la possibilità di segnalazioni in forma anonima. Anche chi è stato testimone diretto o indiretto, per esempio vicini di casa, può segnalare il fatto all’autorità di polizia inviando un messaggio anche corredato da foto e video. Per scaricare il file descrittivo delle nuove funzionalità basta cliccare, o richiamare nel browser, il seguente link:

http://www.poliziadistato.tv/c_3JEW9vBa9B