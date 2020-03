Zafferana Etnea (Ct): pusher ricevevano clienti a domicilio, 2 denunce

Due persone sono state denunciate a Zafferana Etnea, nel catanese, perché ricevevano clienti a domicilio a cui vendevano la droga. I carabinieri hanno denunciato una coppia del posto, lui 55 e lei 51 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari sono entrati in azione di controllo dopo aver acquisito notizie circa l’attività di spaccio da parte dei due. Il servizio di controllo ha prodotto i suoi risultati. I carabinieri, infatti, hanno notato che tutti gli acquirenti della coppia, giunti nella loro abitazione e dopo averli avvisati del loro arrivo con il citofono, venivano accolti per effettuare un veloce scambio soldi-droga. I tre acquirenti sono stati bloccati e controllati dai militari che li hanno trovati in possesso in totale di 6 dosi di cocaina.

Nel corso di una perquisizione al domicilio degli spacciatori, i carabinieri hanno trovato e sequestrato un bilancino elettronico di precisione e il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, nonché 900 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio.