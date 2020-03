Messina: ladro di rame arrestato dopo una fuga

Un ladro di rame è stato arrestato ieri dagli agenti della polizia di Stato dopo una rocambolesca fuga per le vie cittadine. Agenti della polfer hanno messo le manette ai polsi di un 23enne ritenuto responsabile della sottrazione di circa 350 kg di oro rosso in alcuni capannoni dove erano custoditi ricambi e materiale elettrico per le carrozze ferroviarie.

L’intervento degli agenti è stato attivato da personale ferroviario, dopo che era scattato un allarme antintrusione. Appena giunti nel sito, gli agenti hanno appurato che l’ingresso era stato forzato.

La perlustrazione dell’area ha permesso agli operatori di individuare un uomo di media corporatura che si è dato ad una precipitosa fuga. Immediatamente sono state avviate le ricerche nella zona dove, in una stradina adiacente ai capannoni, è stata trovata un’auto con le chiavi inserite nel quadro e il portellone posteriore aperto da cui fuoriuscivano diverse bobine di cavi elettrici con guaina.

Nel veicolo, inoltre, è stato trovato anche un telefono cellulare da cui si è risaliti al proprietario. Si trattava di un soggetto noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato a casa di un amico. Nel tentativo di allontanare da sé i sospetti, il giovane aveva dichiarato di aver subito proprio quella mattina il furto dell’automobile. Agli agenti, però, non è sfuggito il nervosismo del giovane che indossava vestiti molto più piccoli per lui e fuori stagione.

Il proprietario della casa, interpellato dagli agenti,h a ammesso di aver accolto l’amico in casa, nonché di avergli fornito un cambio d’abito e la possibilità di usare il bagno per lavarsi le mani sporche di grasso. Consegnati gli indumenti dell’amico, gli agenti hanno potuto appurare che corrispondevano a quelli indossati dall’uomo visto fuggire dal capannone.

Il giovane fuggiasco, nonostante un rocambolesco inseguimento e i diversi espedienti usati, è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. La refurtiva, consistente in circa 350 kg di bobine di rame gommato della lunghezza approssimativa di 1 km, è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale alle ferrovie dello Stato.