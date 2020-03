Tortorici (Me): venerdì uscirà il nuovo singolo di Sebastiano Paterniti

“A volte” capita che nella vita si abbiano delle passioni che si intrecciano, come è successo al trentenne Sebastiano Paterniti di Tortorici (Messina) che di professione è un portiere di calcio, ma che se la cava anche con la musica. Venerdì uscirà il suo nuovo lavoro che si intitola “A volte”, dopo l’uscita del primo singolo “Preferirei”.

Una canzone che parla di musica ovviamente, ma anche del calcio, una delle due passioni di Sebastiano. Attualmente Paterniti è difensore dell’Akragas e conduce una vita divisa tra pallone e pentagramma.

A volte sarà disponibile a partire da questa sera su tutte le piattaforme digitali in maniera gratuita e il video sarà pubblicato successivamente sul canale youtube dell’artista.

“A volte – spiega Paterniti – è un brano motivazionale che prende spunto da alcune riflessioni personali ma vuole essere da sprone per tutti, per i momenti in cui serve rimboccarsi le maniche per raggiungere i propri obiettivi. Anche il video è molto particolare perché ho provato a mixare le mie due più grandi passioni: il calcio e la musica.”

Sebastiano Paterniti non ha intenzione di rinunciare ai suoi sogni e li segue con determinazione e tenacia. “Spero di giocare ancora per molto tempo – continua il portiere biancazzurro – ma quando arriverà il momento di smettere dovrò avere un’altra alternativa. Potrei rimanere nel mondo del calcio, ma spero che la musica possa rappresentare il mio futuro. Come quando sono tra i pali, incrociando le dita, proverò a tuffarmi anche in quest’avventura”.

Un’avventura che già ha portato i suoi primi risultati con i quasi 20.000 stream solo su Spotify partendo da zero essendo praticamente uno sconosciuto nel panorama musicale. “Non sono un patito dei numeri – prosegue Sebastiano Paterniti – ma, considerati anche i buoni dati registrati su altri canali, sono molto contento di questo inizio e mi fa piacere aver raccolto tanti complimenti in queste settimane, soprattutto dagli addetti ai lavori”.