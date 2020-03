Catania: vendeva tartarughe di specie protetta, denunciato

Un uomo di 50 anni è stato sorpreso dai carabinieri della compagnia catanese di Gravina a detenere due esemplari di tartaruga in via di estinzione. L’uomo è stato sorpreso a Catania in via Galermo mentre tentava di vendere due tartarughe di terra, considerate specie protetta perché in via di estinzione.

L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, aveva cercato di giustificare in altro modo la sua presenza in strada. I militari dell’Arma hanno identificato e denunciato anche il potenziale acquirente, un giovane di 27 anni di Aci Castello e le tartarughe sono state sequestrate e affidate al dipartimento faunistico venatorio di Catania.