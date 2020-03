Gravina (Ct): pubblica illuminazione, al via l’installazione di nuovi pali a Led

Trentasette sono i nuovi dispositivi, tra nuove installazioni e sostituzione di quelli danneggiati, installati a Gravina di Catania, nel catanese. Lo rende noto il sindaco Massimiliano Giammusso.

I lavori prevedono la collocazione di nuovi pali a tecnologia led e la sostituzione di diversi pali che nel tempo avevano subìto danneggiamenti di varia natura. Sono stati ricollocati nuovi sostegni e corpi illuminanti anche loro a tecnologia led.

Previsto anche il potenziamento dell’illuminazione del parcheggio di via Quasimodo nei pressi della scuola Gianni Rodari. “Anche in questo momento di emergenza – spiega il sindaco Giammusso – dobbiamo continuare ad assicurare gli interventi necessari sull’impianto della pubblica illuminazione, in attesa che si definisca la procedura di finanziamento regionale per il rifacimento dell’intera rete del nostro comune.

Continuiamo a provvedere alle manutenzioni e al decoro degli spazi pubblici con interventi mirati come la sostituzione e l’installazione dei cestini dei rifiuti al parco Fasano.”

Il vicesindaco Rosario Condorelli ha spiegato i dettagli degll’intervento. “Avremo – dice – 18 nuove collocazioni di pali e plafoniere nelle vie: De Nicola, Mercurio, Corridoni, Monti Arsi, Santa Maria dei Monti, Pascoli, Gramsci, Simili,, Badia, valle Allegra, Unione Europea, San Giovanni Galermo, Pietro Micca, Madonna di Fatima. Mentre provvederemo a ricollocare o sostituire 19 pali esistenti danneggiati o non funzionanti e sarà potenziata inoltre l’illuminazione del parcheggio di via Quasimodo nei pressi della scuola Rodari. Anche in questa occasione voglio ringraziare i funzionari del quinto servizio per il lavoro svolto”.