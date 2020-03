Gela (Cl): la polizia sorprende due pusher minorenni

Due pusher minorenni sono stati sorpresi dagli agenti della polizia di Stato di Catania in via Scipione l’Africano. Gli agenti hanno sequestrato 46 dosi di hashish e 395 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Gli agenti del commissariato di Gela hanno sorpreso i due minori che spacciavano hashish. Gli agenti hanno accertato che diversi occupanti di auto e motocicli si fermavano a parlare con due giovani. I predetti, dopo il primo contatto, si allontanavano per fare poi ritorno e consegnare qualcosa agli occupanti dei mezzi. Gli agenti sono intervenuti per identificare i due pusher, risultati minori.

Nel corso del controllo, un assuntore, non riconoscendo gli agenti della polizia di Stato, si è avvicinato ai giovani chiedendo loro dell’hashish. Gli agenti hanno così perquisito i due minorenni e i luoghi dove si recavano per prelevare la droga. All’interno di un contatore dell’energia elettrica gli agenti hanno sequestrato un involucro di hashish e 395 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio e in un sacco della spazzatura, abbandonato lungo la via Dinomane, altri 45 involucri di hashish pronti per lo spaccio.

I due minorenni sono stati segnalati alla procura presso il tribunale per i minorenni di Caltanissetta.