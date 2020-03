Gioiosa Marea (Me): laureata dal salotto di casa

Nonostante il blocco quasi totale di attività economiche e lavorative, lo studio non si ferma. Continuano le lauree telematiche all’università degli studi di Palermo. Questa volta è stato il turno della giovane Miriam Borà di Gioiosa Marea, nel messinese.

Facendo un altro strappo alla nostra regola di non pubblicare notizie di lauree e diplomi vari, pubblichiamo la foto inviataci dalla mamma di una giovane di Gioiosa Marea, laureatasi a distanza dal salotto di casa.

La neo dottoressa ha discusso la tesi e si è laureata in Lingue e letterature, studi interculturali, cinese e spagnolo via webcam. L’emozione c’è stata, così come l’emozione, ma sicuramente in maniera minore rispetto ad una proclamazione in aula magna con tutti i professori schierati. Ad ogni modo anche in questo periodo bisogna fare di necessità virtù e continuare a studiare è un modo giusto di affrontare la vita. Auguri a Miriam e alla sua famiglia.