Grammichele (Ct): stava tentando di bruciare un’auto, bloccato

Un uomo è stato bloccato a Grammichele, nel catanese, mentre stava tentando di incendiare un’automobile. Nel corso dell’operazione i carabinieri della locale stazione hanno denunciato l’uomo, 57 anni e il suo complice, 28 anni. I due dovranno rispondere di tentato danneggiamento ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Uno dei due in via Cristoforo Colombo è stato sorpresto mentre cospargeva di liquido infiammabile l’auto di un 55enne. Dopo serrate ricerche in via Ovidio è stato fermato un altro uomo a bordo della propria auto con cui aveva accompagnato poco prima il complice sul luogo del reato. I militari dell’arma nel corso dell’operazione hanno sequestrato la bottiglia contenente il liquido infiammabile e un accendino. Non si conoscono ancora i motivi alla base del gesto.