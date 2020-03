Vendita online: qual è il segreto per il successo?

Internet ha rivoluzionato il mondo, anche dal punto di vista lavorativo. Basta guardare il successo ottenuto dagli e-commerce per rendersi conto della bontà di tale rivoluzione. In questo anno, secondo alcuni studi, si stima un bilancio positivo di circa 18 miliardi di euro derivati dalla vendita online.

Vendere un prodotto online permette di raggiungere un pubblico più ampio e dei nuovi clienti paganti, considerato che da statistiche recenti, il 41% degli utenti Internet a livello mondiale acquista prodotti online.

I segreti per il successo

Appurato che è molto importante avere i migliori prodotti da vendere online, è importante seguire alcune regole per avere successo. Innanzitutto occorre rivolgersi a professionisti che saranno in grado di creare un e-commerce fatto a regola d’arte. Poi, guardando nelle notizie sulle vendite online, si possono trovare tanti spunti utili. È importante, ad esempio, seguire i trend del momento.

La homepage

Molto importante sarà l’home Page del nostro e-commerce. La migliore usabilità quindi passa proprio attraverso la homepage, non dobbiamo assolutamente trascurarla. Inseriamo i blocchi prodotti negli spazi giusti. Inseriamo i prodotti in offerta, i più venduti e così via. Anche le fonts utilizzate hanno il loro valore. Occhio poi alle nuove tendenze. I prodotti e lo stile di vita ecosostenibile sono argomenti molto popolari. Infatti sono sempre più numerosi i Paesi che stanno considerando l’implementazione di un divieto della plastica monouso e sempre più Governi si stanno impegnando attivamente per promuovere le buone pratiche di una vita ecosostenibile.

Per questo motivo, i consumatori sono alla ricerca di prodotti che li aiutino a implementare questo stile di vita, come borracce, t-shirt in filo di bambù e giardini verticali da acquistare online. Questo è un mercato di nicchia che continuerà ad espandersi nei prossimi anni ed è per questo che potremmo avere grandi possibilità di guadagno trattando prodotti che sostengano uno stile di vita più green come kit da pranzo lavabili, posacenere portatili e power bank alimentati dall’energia solare.

I prodotti Smart Home

Il mercato globale dei prodotti Smart Home arriverà a $163 miliardi quest’anno ed è semplice capire la ragione dietro a questa somma: la crescita dell’intelligenza artificiale, dell’Internet of Things e il fatto che i consumatori vogliano essere sempre più connessi.

Sebbene gli smart speaker siano, con ogni probabilità, i prodotti più venduti, questa nicchia di mercato è molto difficile per i piccoli rivenditori online. Ti consigliamo di lasciarla ai grandi contendenti come Amazon e Google. Pensiamo invece sia più interessante concentrarsi sulla vendita di prodotti per lo Smart Home più economici, come i termostati digitali o le lampadine intelligenti.

Le immagini

Sarà importante prestare attenzione alle immagini. Gli utenti sono sempre più esigenti quindi meglio curare bene tutti gli aspetti del catalogo: scheda prodotto, prodotti con più immagini e magari utilizzare anche diverse angolazioni.

La velocità

I caricamenti devono essere sempre veloci, altrimenti rischiamo di far perdere del tempo inutile all’acquirente. Scegliamo con cura l’hosting giusto, informiamoci e cerchiamo di capire a cosa sono dovuti i ritardi nel caricamento del nostro e-commerce.