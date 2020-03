Tortorici (Me): la prima laurea via webcam

Non siamo soliti pubblicare notizie di lauree perché altrimenti non avremmo più tempo per dedicarci agli articoli di cronaca e cultura da tutta la Sicilia. Questa volta abbiamo deciso di fare un’eccezione perché l’evento è particolare: la dissertazione della tesi di laurea in webcam.

Vanessa Rizzo di Tortorici, centro nebroideo del messinese, ha discusso la sua tesi del corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie geologiche, nella sua stanzetta, seduta alla scrivania, senza la presenza di parenti ed amici, dialogando con i professori via computer.

Un lavoro, quello di Vanessa Rizzo, incentrato sulle “soglie pluviometriche per l’innesco di frane superficiali nel territorio siciliano”. Vanessa è stata proclamata dottoressa magistrale in un contesto a lei familiare, anche se non erano con lei nemmeno i familiari impossibilitati a raggiungerla a Palermo. La scrivania tirata a lucido senza libri, quaderni di appunti e matite, ma con in primo piano la tesi di laurea, frutto di studio e sacrifici.

Forse l’emozione nel corso della discussione della tesi sarà stata un po’ meno rispetto a quando si è proprio di fronte ai professori in carne ed ossa, ma sicuramente sarà stata grande l’emozione per Vanessa quando è stata proclamata dottoressa con 110/110.