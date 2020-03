Barcellona Pozzo di Gotto (Me): laboratorio teatrale procede online

Prosegue al teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, il laboratorio multidisciplinare però online. Sono già state avviate sessioni quotidiane, singole e di gruppo su caratterizzazione, canto, dizione e fonetica.

Si tratta di una sperimentazione affascinante, “una sperimentazione che ha registrato l’entusiasmo coinvolgente degli allievi – spiega il direttore del laboratorio, Sasà Neri – e l’adesione ben al di là di quanto previsto da parte di tutti i coach e i componenti del dietro le quinte”.

“Apprezziamo – sottolinea il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Renato Materia – che Sarà Neri e i suoi collaboratori non si siano persi d’animo e in pochi giorni abbiano selezionato una piattaforma digitale adeguata, redatto un programma di “lezioni” intenso e concordato gli appuntamenti con i diversi partecipanti al laboratorio così da mantenere fede all’impegno di formazione e valorizzazione dei talenti del nostro territorio”.

Le sessioni on line (su piattaforma free che consente anche la partecipazione contemporanea di numerosi utenti, con video e audio di buona qualità) sono state già avviate. Le attività si svolgono ogni giorno, di mattina e di pomeriggio, secondo un calendario costruito per venire incontro alle diverse esigenze degli allievi.

In questa prima fase sono al lavoro Sasà Neri per le letture del copione e la caratterizzazione dei personaggi, Giulio Decembrini, con l’ausilio del suo pianoforte, per il canto e Davide Colnaghi per le lezioni individuali di dizione e fonetica. Sempre da remoto li affiancano, anche per facilitare l’utilizzo del medium digitale, Ninetta Napoli e Davide Caputo, assistenti di regia.

“L’obiettivo – conclude Neri – è arrivare pronti alla data del 15 maggio, giorno nel quale è fissato il debutto dello spettacolo esito del laboratorio e ispirato a ‘Romeo e Giulietta’. Ma c’è anche un altro obiettivo, quello di realizzare un progetto sperimentale di formazione e allestimento di cui far tesoro al di là dell’emergenza sanitaria e dell’attuale chiusura dei teatri. Si tratta di una sfida davvero speciale che abbracciamo con piena consapevolezza e impegno”.