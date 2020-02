L’Italia investe sulle tecnologie digitali

La Fibra sta giocando un ruolo determinante nel processo di digitalizzazione delle aziende. A dirlo è il nuovo Censimento permanente delle imprese realizzato dall’Istat, in cui la Fibra compare tra le tecnologie digitali più utilizzate dalle società che hanno partecipato all’indagine. Da qui l’interesse crescente nei confronti delle offerte Fibra per P.IVA OneNet di Vodafone, soluzioni dedicate ai piccoli professionisti, senza dimenticare le proposte sulla connettività di rete fissa e mobile per i clienti Vodafone Business.

Censimento permanente delle imprese: l’Italia produttiva investe sulle tecnologie digitali

Il Censimento permanente delle imprese riporta come il 77% delle società con più di dieci dipendenti hanno scelto di investire sulle tecnologie digitali nel periodo compreso tra il 2016 e 2018. Di queste, il 41,8% ha puntato sulla Fibra ottica, ottenendo importanti benefici sia dal punto di vista dell’efficienza produttiva che a livello di comunicazione interna ed esterna. Sempre stando al Censimento operato dall’Istat da maggio a ottobre 2019, gli investimenti principali hanno avuto per oggetto la connettività e la sicurezza delle aziende. Nello specifico, il 16,6 per cento delle società italiane censite ha introdotto all’interno del processo produttivo una nuova tecnologia digitale avanzata, tra cui si annoverano: automazione avanzata, realtà avanzata, stampa 3D, big data e IoT (Internet of Thinghs).

Il ruolo di Vodafone nella digitalizzazione delle aziende italiane

Vodafone gioca un ruolo importante nella digitalizzazione aziendale, considerando le tante proposte del ramo Vodafone Business rivolte alle imprese italiane e ai liberi professionisti (come la già citata P.IVA OneNet). Le offerte Fibra di Vodafone per le realtà produttive sono pensate per rispondere alle esigenze non soltanto delle grandi società, ma anche di quelle che contano su una forza lavoro fino a 9 o 100 dipendenti (rispettivamente piccole e medie imprese). Servizi finalizzati a potenziare la connettività fissa e mobile si rivolgono soprattutto alle aziende più piccole, mentre le soluzioni più avanzate come l’Internet delle cose (IoT) e l’analisi dei dati sono destinate alle medie e grandi imprese. Per le società che desiderano raggiungere gli obiettivi economici e di crescita senza investimenti eccessivi, l’Internet of Things rappresenta uno strumento ideale, in quanto capace di innalzare da subito l’efficienza produttiva andando contemporaneamente a ridurre i consumi.

Fibra ottica e cloud alla base del processo di digitalizzazione

La fotografia dell’Istat tramite il Censimento permanente delle imprese certifica come la maggioranza assoluta delle aziende italiane abbia raccolto la sfida delle nuove tecnologie digitali, iniziando a implementare soluzione avanzate, su tutte Internet of Things, big data e realtà aumentata. Nel panorama complessivo del settore produttivo italiano, facente capo alle grandi, medie e piccole imprese, fibra ottica e cloud rappresentano la base del processo di digitalizzazione.