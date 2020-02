Piazza Armerina (Tp): sconfitta per l’amatori basket Messina

Sconfitta netta per 105-59 sul campo della vicecapolista Piazza Armerina per l’Amatori Basket Messina. Per via delle assenze di Bonfiglio, Cardillo, Ioppolo, Maggio e Zaccone coach Restanti è costretto a schierare una formazione con un solo over, Rizzo, che ha vestito i galloni di capitano.

Spazio dunque a 10 under su 11 giocatori schierati, il classe 1999 Spanò, i 2001 Cannata e Migliorato, i 2003 Criscenti, De Gaetano, Famiani, Mancuso, Panarello, Peditto e Tomasello. Il match ha visto ovviamente prevalere i padroni di casa contro una formazione under 20 e per Messina, che ha già conquistato la salvezza, la partita è stata utile per far riprendere confidenza col campo ai giocatori tornati in campo dopo gli infortuni che hanno tormentato i nero-arancio.

Adesso per Messina un trittico di gare al PalaRussello per chiudere la stagione, fra le mura amiche Bonfiglio e compagni affronteranno in sequenza Aci Bonaccorsi, Mascalucia e Savio Messina. L’Amatori ha già conquistato nonostante le difficoltà la permanenza con quattro giornate d’anticipo, il calendario in caso di percorso netto potrebbe significare quarto posto e conseguenti playoff e rappresenterebbe un premio per l’impegno dei ragazzi e dello staff tecnico in una stagione tribolata.