Catania: pretendeva soldi da una giovane, denunciato parcheggiatore abusivo

Un catanese di 57 anni è stato denunciato per tentata estorsione. L’uomo parcheggiatore abusivo, pretendeva soldi da una studentessa universitaria di 19 anni, vittima dell’ennesimo parcheggiatore abusivo che ieri pomeriggio dietro la minaccia di ripercussioni in caso di mancato pagamento, pretendeva dei soldi per il parcheggio dell’auto in piazza Dante, a due passi dall’università.

La ragazza non si è persa d’animo e vedendo transitare in zona una pattuglia dei carabinieri ha attirato l’attenzione dei militari dell’Arma. I carabinieri sono dunque intervenuti e hanno controllato il parcheggiatore.

L’uomo, identificato e condotto in caserma, è stato sanzionato per la violazione al codice della strada, norma che prevede anche il sequestro della somma di denaro, 60 euro circa, che lo stesso aveva incassato illecitamente.