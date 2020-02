Sicilia: Rogika inaugura “Teorema Sicilia”

Sabato 15 febbraio alle 17.30 alla sala Belvedere dell’hotel Villa Diodoro di Taormina, nel messinese, sarà inaugurata l’edizione 2020 del Caffè letterario di Spazio al sud con Rogika, condotto dalle giornaliste Milena Privitera e Maria Teresa Papale.

Il libro, edito in sole 100 copie numerate, è il coinvolgente risultato del felice connubio tra la forza delle immagini di una Sicilia non di maniera e la grande letteratura isolana, declinato con maestria in 100 fotografie in bianco e nero sapientemente accostate a 100 testi dei più importanti scrittori siciliani, da Sciascia a Bufalino, da Consolo a Pirandello, proprio perché le “Sicilie” dell’autore “sono come le Cento Sicilie” di Gesualdo Bufalino”.

Fotografo di lungo corso e di vecchio stampo, formatosi quando ad imperare era l’“analogico” con il rituale camera oscura, negativi, stampe, ROGIKA – il cui ‘nom de plume’ è l’acronimo delle iniziali dei nomi di battesimo Roberto Giuseppe Carmelo (con una più internazionale K a sostituire la C) – ben lontano dalla seduzione della ricerca di effetti particolari segue l’imperativo secondo cui la fotografia deve documentare la realtà, e, per far ciò, deve essere diretta, immediata, vera, poiché “una buona fotografia deve essere come un piccolo racconto, deve essere fatta nel modo più semplice possibile: tutti devono poterla leggere!”.

E così, in questo suo esordio editoriale, egli affida alla malìa di un B/N poetico e rigoroso il racconto suggestivo delle realtà incontrate nelle sue “incursioni” con il gruppo della associazione fotografica “Taoclick” – di cui è vice-presidente – in una Sicilia quasi sconosciuta e dal fascino dirompente. Fatta di antichi borghi, di piccoli paesi di case abbarbicate una sull’altra, che la estraneità ai circuiti turistici rende ancora autentici, preservandone l’essenza identitaria. Dove a “raccontare” sono i solchi delle rughe scavati sui volti incartapecoriti e bruciati dal sole di anziani contadini. Il passo lento ed affaticato di una vecchietta gravata dalla busta della spesa. La solitudine di un casolare che, solitario, resiste in mezzo ai campi riarsi.

Il risultato è che il racconto per immagini prese al volo, quasi rubate, della Sicilia personale di Rogika, scorre lungo le 100 pagine di “Teorema Sicilia” sul filo dei sentimenti e delle suggestioni traducendosi per il lettore in forti emozioni. Che parlano direttamente al cuore.

Organizzato dall’associazione “Arte&Cultura a Taormina”, presieduta da MariaTeresa Papale, l’evento vede la sponsorizzazione dell’associazione albergatori di Taormina, il patrocinio del comune di Taormina, di fondazione Taormina Arte Sicilia, di club Unesco di Taormina – Val dell’Alcantara e d’Agrò, e la partnership di servizio del “Gais Hotels Group”.