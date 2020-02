Mineo (Cl): attivo il servizio scuola per dipendenti e precari

I circoli MCL del Calatino hanno attivato un nuovo servizio dedicato al personale dipendente della scuola e per i precari, con una consulenza che comprende l’intero aspetto giuridico-economico del personale scolastico.

Nello specifico ci si potrà rivolgere ai Circoli MCL di via Roma n° 215 a Caltagirone, di via Luigi Capuana n°35 a Mineo, e di via Gagliano n°40 a Mirabella Imbaccari per informazioni e consulenza relativi alla mobilità del personale scolastico; all’abilitazione all’insegnamento, vista la prossimità dell’emanazione del concorso ordinario e straordinario; e all’aggiornamento delle graduatorie d’istituto del personale docente, probabilmente previsto in primavera.

Il mercoledì e il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 il servizio sarà attivo nella sede di Caltagirone; mentre il lunedì dalle 16.00 alle 19.00 nelle sedi di Mineo e Mirabella Imbaccari, e sarà gestito da Pippo Pedilarco, Dirigente del MCL di Caltagirone.