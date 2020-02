Naso (Me): intervista al sindaco Daniele Letizia

A primavera anche il comune di Naso, piccolo centro del messinese, andrà a rinnovare la propria amministrazione. Il sindaco uscente, Daniele Letizia, è alla guida di Naso da due legislature e non si potrà candidare nella prossima tornata elettorale.

A Naso, un paese con circa 4.000 abitanti e con una superficie di 36,74 km quadrati, vede ogni anno scendere il numero di abitanti sia per decessi che per le partenze di giovani volenterosi e pieni di speranze che cercano fuori dal territorio o dalla stessa Sicilia una prospettiva di lavoro maggiormente interessante.

Ma come accade in tutti i comuni, piccoli o grandi che siano, in attesa delle elezioni amministrative vivono un gran fermento. Prima di conoscere i nomi dei tre candidati a sindaco siamo andati nella casa comunale per intervistare il primo cittadino uscente Daniele Letizia. Con lui abbiamo cercato di fare il punto su questi ultimi 10 anni di amministrazione fra debiti, lavori importanti eseguiti o in corso, prospettive di sviluppo, piano regolatore, dissesto del centro storico, stipendi non pagati per i dipendenti.

Per le prossime amministrative sono due attualmente i nomi dei candidati alla poltrona di sindaco. Si tratta di Sarina Maria Caliò, consigliere comunale attuale e Gaetano Nanì, presidente del consiglio comunale. Probabilmente ci sarà anche un terzo candidato, ma su questo ancora vige il massimo riservo.

Nel frattempo il sindaco Letizia conclude la sua intervista rispondendo al lascito che ha dato al paese e prospettando la sua idea sul fronte delle nuove candidature.