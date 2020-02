Madonie (Pa): con il caldo invernale arrivano anche gli incendi

Il caldo invernale ha colpito Polizzi Generosa e Petralia Sottana, nel palermitano, dove sono arrivati gli incendi. Nella tarda mattinata di ieri un piccolo incendio nel territorio di Polizzi Generosa si è trasformato pian piano in qualcosa di più critico. La bella giornata é stata alimentata stranamente da un vento mattutino ha favorito il prodigarsi delle fiamme che si sono estese in terreni vegetativi con i vigili del fuoco e il corpo forestale che hanno lavorato in loco per spegnere il tutto.

Stesso discorso per quanto riguarda il territorio di Petralia Sottana nella zona di Mandarini dove la folta vegetazione si è sottomessa al rogo ventoso e nel contesto è stato chiesto l’intervento di due canadair che hanno effettuato lanci fino a tardo pomeriggio. Da registrare le belle giornate sul territorio con le temperature che hanno superato abbondantemente i 20°C favorendo dunque gli incendi anche nel mese di febbraio.

Antonio David