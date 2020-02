Palermo: autobus sporco sulla linea per Gangi, le lamentele dei pendolari

Autobus sporco sulla linea Sais Gangi-Palermo. E arrivano le lamentele dei pendolari che ogni mattina per esigenze lavorative fanno scalo tra i vari paesi delle alte Madonie per raggiungere Palermo e devono assistere ad uno spettacolo non più tollerabile.

Le lamentele sulla non perfetta igiene, polvere e quant’altro viene evidenziata nell’autobus numero 532 e a dirla tutta, dopo continui solleciti all’autista, nessun miglioramento è stato adeguato, visto che a voce del conducente del mezzo le cause sono da attribuire ad altri e non alla sua competenza.

“E’ da circa una settimana che chiediamo spiegazioni all’autista sul perché non vengono effettuate le pulizie all’interno dell’autobus ci conferma che non è sua competenza – dice Enzo Polizzotto, uno dei tanti viaggiatori che ogni giorno percorrono la tratta Polizzi-Palermo – penso che abbiamo il diritto di viaggiare almeno in un minimo di igiene e pulizia per un quieto vivere e degno viaggio visto che ci si può sporcare facilmente per vari motivi”.

Autobus sporco dove la polvere viene notata facilmente sui tratti scuri, così come si nota sui sedili, con relativi cattivi odori che certamente non mancano specialmente durante le giornate piacevoli di questi giorni.

