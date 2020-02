Catania: anche i cavalieri di Malta OSJ omaggiano Sant’Agata

La Piazza Stesicoro a Catania, in occasione della Solenne Processione dell’offerta della cera in onore della Santa Patrona e Martire Sant’Agata, si tinge dei colori delle insegne della croce ottagona dei Cavalieri di Malta O.S.J. del Gran Priorato di Sicilia – dell’Ordine dinastico del Principe Gran Maestro Don Thorbjorn Paternò Castello di Carcaci e d’Aragona, e dalla missione ospitaliera e caritativa che hanno reso glorioso l’Ordine nella storia.

La processione, detta anticamente la processione della luminaria alla quale partecipano il clero, le autorità cittadine con in testa il sindaco e la giunta comunale, gli antichi ordini militari e cavallereschi, parte dalla Chiesa di Sant’Agata alla Fornace in piazza Stesicoro, ovvero la fornace in cui sarebbe stata martirizzata Sant’Agata, per raggiungere, attraverso la vita Etnea e piazza Duomo, la Cattedrale di Sant’Agata.

I Cavalieri di Malta OSJ, con la carità ed umiltà che caratterizza l’operosità caritatevole gerosolimitana dell’Ordine ospitaliero, non hanno voluto far mancare la loro presenza a tale evento.

Hanno presenziato alla processione.

Vice Priori: S.E. Dama G.C. Dr. Natalina Romania Ministro dell’istruzione; Cavaliere Prof. Giovanni Maria Alongi;

Cavaliere Davide Aleo; Cavaliere Giuseppe Maugeri.

Gran Cancelliere S.E. Cavaliere G.C. Renato Pollari.

Cavalieri e Dame: G.C. Carmelo Grassia; G.C. Giuseppe Romano; Avv. Marisa Coco; Dr. Giuseppe Alizzio; Rosario Menza; Giuseppe Favara; Pietro Vinti: Veronica Elia Agosta.

Responsabile Servizi Sanitari: Dott. Giuseppe Nicotra e Dott. Santo Cordovana. Responsabile comunicazione: Dott. Valerio Martorana.