Tortorici (Me): si dimettono i consiglieri di minoranza          

Gli scranni della minoranza consiliare a Tortorici, nel messinese, durante l’ultimo consiglio comunale di ieri erano vuoti. I consiglieri che erano stati eletti dopo le elezioni dello scorso aprile e cioè Antonio Paterniti Mastrazzo, Sebastiano Conti Mica e Flavia Galbato Muscio, hanno presentato nei giorni scorsi le loro dimissioni.

In aula non era presente alcuno degli altri consiglieri in lista che non sono stati eletti alla scorsa legislatura. Durante il prossimo consiglio comunale, così come spiegato in aula dal presidente del consiglio Vincenzo Lupica Spagnolo, si procederà alla surroga dei consiglieri.

Tutto fa presagire però, anche a seguito delle notizie divulgate la scorsa settimana dal capogruppo della minoranza oggi dimessosi, Antonio Paterniti MAstrazzo, che nessuno accetterà il posto in consiglio. Se così fosse nulla dovrebbe cambiare a Tortorici, tranne il fatto che in consiglio non ci sarebbe più una minoranza e l’amministrazione non dovrà nemmeno più fare dibattiti in aula.

A prendere parte al consiglio anche il sindaco Emanuele Galati Sardo, ritornato in carica subito dopo la revoca della misura cautelare ai domiciliari a cui era stato sottoposto perché coinvolto nell’operazione Nebrodi sulla cosiddetta “mafia dei pascoli” in qualità di gestore di un CAA, centro per le pratiche agricole.

Il comune di Tortorici, dopo un periodo di stallo, ha un nuovo segretario comunale. Si tratta di Francesca Calarco, già segretario comunale al comune di Mirto.