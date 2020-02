Catania: attraccata la nave con grano canadese

È attraccata al porto di Catania la nave contenente grano canadese ed il carico è stato già scaricato. A dichiararlo è Salvatore Grillo Morasutti di Siciliani verso la Costituente. “Leggo con sorpresa la dichiarazione dell’assessore regionale all’agricoltura – dice Grillo Morasutti – che annuncia il prelievo di campioni di analizzare da parte degli ispettori fitosanitari.

Peccato – prosegue – che quando le analisi saranno state completate, tale grano che potrebbe contenere glifosato, sarà giunto a destinazione”.

Lo ricordiamo, il glifosato è un concime molto utilizzato in Canada in particolare, ma purtroppo anche in altre colture in tutta Europa che provocherebbe gravi danni alla salute e sarebbe uno degli elementi che accelerano il presentarsi di diverse tipologie di tumori.

“Torno ad invitare l’assessore – conclude Grillo Mroassutti – in maniera da non confondere il dubbio grano giunto a Catania con il sano grano dei nostri produttori”.