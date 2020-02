Catania: addio a Luciano Gaucci

Lutto nel mondo del calcio. È morto Luciano Gaucci, anche patron del Catania quando venne promosso in serie B nel 2002. Per questo motivo la squadra del Catania calcio, in occasione della gara con il Monopoli, ha chiesto alla lega italiana calcio professionistico l’autorizzazione ad osservare un minuto di raccoglimento.

“Il calcio Catania – si legge in una nota della squadra – piange la scomparsa di Luciano Gaucci, patron del nostro club dal 2000 al 2004. Il secondo anno della gestione dell’imprenditore romano fu il più felice dei quattro e la squadra dell’Elefante conquistò la promozione in serie B, ottenuta dopo 15 anni di attesa. Al nostro ex presidente Riccardo e all’intera famiglia Gaucci sincere condoglianze.

Aveva 81 anni Riccardo Gaucci. Ne è passata di strada da quando a Roma guidava il tram numero 8. E poi era cresciuto all’ombra della Dc di Andreotti, era diventato un imprenditore di successo rimanendo un generoso e amante delle mosse ad effetto.

Gaucci era famoso anche per alcune sue sfuriate e per essere proprietario di un castello con annesso fantasma a Torre Alfina. Fece tante guerre nel settore calcistico e la spuntò anche con il caso Catania quando la serie A dovette essere allargata a 20 squadre e la B a 22 per fare posto anche al suo Catania.