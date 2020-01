Caltanissetta: nelle mense scolastiche 8 tonnellate di carne scaduta

Più di otto tonnellate di carne scaduta e con un’etichetta contraffatta, del valore complessivo di circa 150 mila euro, sono state sequestrate dai carabinieri a Caltanissetta. La carne era destinata alle mense scolastiche e per la grande distribuzione commerciale.

I carabinieri del Nas e del Nil insieme ai veterinari dell’Asp, hanno effettuato dei controlli in una azienda a San Cataldo per forniture alimentari per le mense degli istituti scolastici e l’altra a Caltanissetta operante nella grande distribuzione commerciale.

Inoltre, nel corso del controllo è stata accertata la presenza di tre lavoratori senza regolare contratto di assunzione e, in entrambe le società, il funzionamento di un impianto di video sorveglianza interna senza autorizzazione.

Tre persone: un 46enne e un 41enne di San Cataldo e un 44enne originario di Messina sono stati denunciati per tentata frode in commercio e videosorveglianza non autorizzata. Nel corso dell’operazione i carabinieri hanno elevato sanzioni per 10.800 euro in materia di violazioni per lavoro nero.