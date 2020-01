Santa Venerina (Ct): atti persecutori contro i suoceri  e l’ex convivente

Un giovane di 25 anni a Santa Venerina è stato arrestato dai carabinieri per aver perseguitato e malmenato l’ex convivente di 23 anni e i suoceri di 57 e 55 anni, nonché l’attuale compagno della donna e il fratello di 19 anni. Per lui sono stati disposti gli arresti in carcere.

Le indagini hanno evidenziato come l’uomo, oltre che a disinteressarsi della figlioletta di 3 anni oggi, abbia in maniera costante vessato la compagna e i familiari di quest’ultima generando uno stato di paura e ansia.

La coppia si era rotta per il comportamento aggressivo del giovane, tanto da costringere la ragazza a denunciare i maltrattamenti nel 2017-2017. L’uomo poi era stato mosso da un improvviso desiderio di vedere la figlia, entrando immediatamente in contrasto con la donna che non ha acconsentito alla richiesta dell’ex compagno.

L’uomo ha iniziato ad avere un comportamento minaccioso nei confronti della ex dicendole che se avesse continuato ad ostacolarlo dal suo intento sarebbe stato peggio.

Molteplici sono stati gli episodi culminati in aggressioni ai danni della donna e dell’attuale compagno che, costretto una volta a fermare la marcia della propria auto per una manovra azzardata del persecutore, venne colpito al volto solo per aver difeso la donna violentemente strattonata dall’ex.

L’indagato, inoltre, ha preso di mira anche gli ex suoceri. Lo scorso 16 dicembre, per esempio, avendoli individuati a bordo della propria auto, li ha affiancati con il proprio veicolo speronandoli più volte e una volta che si sono fermati ha impedito loro di aprire le portiere dell’auto dal lato guida prendendo a pugni e schiaffi il padre continuando ad urlare “io vi ammazzo, vi stermino”. Non soddisfatto era poi riuscito ad entrare in auto e ha cercato di investire l’ex suocero.

Il padre della donna fortunatamente è riuscito a schivare l’auto e una volta rientrato in auto ha subito ulteriori tentativi di speronamento prima di riuscire a fuggire e andare al pronto soccorso di Acireale.

Gli episodi si sono replicati lo scorso uno gennaio quando in via Cristoforo Colombo ad Acireale, il veicolo condotto dal fratello 19enne dell’ex convivente, in quel momento in compagnia della fidanzata e del cognatino di 16 anni, lo ha speronato più volte. Il 4 gennaio, poi, ad essere speronata è stata l’auto condotta dall’attuale compagno della donna.