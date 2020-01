Palagonia (Ct): accoltella il vicino e poi tenta di investirlo, arrestato

Ha prima accoltellato il suo vicino di casa coetaneo e poi ha tentato di investirlo. È successo a Palagonia, nel catanese, dove i carabinieri in un casolare hanno arrestato il 38enne Tommaso Fagone per tentato omicidio.

L’aggressore è salito a bordo della propria Fiat Multipla e, dopo aver tentato di investire il ferito e la moglie di quest’ultimo accorsa in strada, è fuggito. Grazie ad un dispositivo di ricerca immediatamente attivato dai carabinieri, l’uomo è stato catturato in una casa rurale, in contrada Covoni.

Dopo aver fatto irruzione nell’immobile, i carabinieri lo hanno trovato nascosto sotto le coperte in camera da letto con ancora addosso gli indumenti con tracce di sangue riconducibili alla pregressa aggressione.

La vittima, trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Militello in Val di Catania, è stata riscontrata affetta da ferita da arma da taglio profonda alla regione temporale sinistra, con recisione arteria temporale, al labbro, alla parete addominale e al braccio sinistro, contusione al dito della mano destra, contusioni varie, lesioni per cui è ancora ricoverata sotto osservazione. Per l’arrestato si sono aperti i cancelli del carcere di Caltagirone.